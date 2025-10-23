Aprobados los 8 festivos de apertura del comercio minorista extremeño en 2026, a los que se sumarán dos a elección local

El Consejo de Comercio de Extremadura ha aprobado por unanimidad este lunes en Mérida los ocho festivos de apertura comercial minorista autorizada para el año 2026 en la región, elegidos de entre los 17 días que eran susceptibles de ser seleccionados.

Los festivos de apertura serán, en concreto, el 11 de enero, el 2 de abril, el 15 de agosto, el 12 de octubre, el 2 de noviembre, el 29 de noviembre, el 7 de diciembre y el 20 de diciembre.

A estos se sumarán dos festivos adicionales que determinarán los ayuntamientos, que deberán comunicar su decisión antes del 15 de diciembre. En caso contrario, se aplicarán por defecto los festivos locales, según ha explicado en declaraciones a los medios tras el encuentro el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría.