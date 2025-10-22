Aparecen fragmentos de cerámicas griegas en la necrópolis tartésica de Medellín

Las excavaciones arqueológicas que la Junta de Extremadura ha retomado en la Necrópolis tartésica de Medellín han sacado a la luz fragmentos de cerámicas griegas de barniz negro, datados a finales del siglo V a. C.

Se trata de piezas que ya habían aparecido de forma descontextualizada en campañas anteriores, pero que ahora vuelven a documentarse en un contexto arqueológico más claro, indica la Junta en una nota de prensa.

La directora general de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural, Adela Rueda, ha visitado este lunes el yacimiento para conocer el avance de los trabajos, que cuentan con una inversión de 245.000 euros y se enmarcan en un convenio suscrito entre la Junta de Extremadura, la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes y el Ayuntamiento de Medellín.

Rueda ha subrayado que, aunque aún es pronto para realizar una valoración definitiva sobre estos hallazgos, su aparición confirma el contacto del mundo tartésico con las rutas comerciales del Mediterráneo, y refuerza la relevancia de Medellín como enclave arqueológico de referencia en la Protohistoria peninsular.

El proyecto, que se desarrollará entre 2025 y 2028, contempla excavaciones en nuevas áreas de la necrópolis, prospecciones, sondeos geofísicos, restauración de materiales arqueológicos y la creación de una exposición monográfica que difundirá los resultados obtenidos.

Declarada Bien de Interés Cultural en 2014, la Necrópolis de Medellín fue excavada por primera vez en la década de 1980 y continúa ofreciendo información esencial para comprender las comunidades tartésicas asentadas en el valle medio del Guadiana.