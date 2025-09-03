ACEITE

APAG Extremadura Asaja percibe "tensiones al alza" de los precios del aceite de oliva

La cosecha del próximo año será más corta de lo esperado, ya que el olivar tradicional, que representa más del 80 por ciento de la superficie nacional, se ha visto "gravemente afectado" por la ola de calor de finales de julio y hasta el 17 de agosto

Extremadura

La organización agraria APAG Extremadura Asaja ha mostrado su "preocupación" por la situación actual del sector olivarero, en un contexto en el que confluyen factores que apuntan a "tensiones al alza" de los precios del aceite de oliva.

Así, incide en que todo apunta a que la cosecha del próximo año será más corta de lo esperado, ya que el olivar tradicional, que representa más del 80 por ciento de la superficie nacional, se ha visto "gravemente afectado" por la ola de calor de finales de julio y hasta el 17 de agosto, con temperaturas superiores a los 42 grados durante el día y mínimas nocturnas que apenas descendían de los 28 grados.

A ello se suma, indica en nota de prensa APAG Extremadura Asaja, que las previsiones meteorológicas mantienen un escenario de tiempo seco durante todo septiembre, lo que podría "agravar" la merma productiva.

A este panorama se añade la intensa salida de aceite registrada durante el semestre de 2025, con datos "especialmente relevantes" en julio, donde se superaron las 131.000 toneladas comercializadas. Con aún varios meses "clave" por delante, las existencias apenas llegan al medio millón de toneladas, lo que se traduce en un enlace de campaña "mucho menor al inicialmente previsto", incide.

En este marco, la organización agraria aconseja a los consumidores aprovechar el aceite de la actual campaña, de "excelente calidad" y con precios "aún aceptables", contribuyendo así a garantizar una relación "equilibrada" y "estable" entre productores y consumidores en un momento "crucial" para el sector.

Finalmente, insiste en la necesidad de seguir defendiendo al olivar tradicional como elemento "fundamental" del tejido agrícola, social y económico, especialmente en una coyuntura de "tanta incertidumbre".

