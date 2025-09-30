APAG Extremadura Asaja y Asaja Cáceres ven "un insulto a los agricultores" el decreto de ayudas por los incendios

Las organizaciones agrarias Apag Extremadura Asaja y Asaja Cáceres han tachado este lunes de "insulto a agricultores y ganaderos extremeños" el decreto de ayudas por los incendios aprobado por la Junta de Extremadura.

Así lo han aseverado los presidentes de APAG Extremadura ASAJA y ASAJA Cáceres, Juan Metidieri y Ángel García Blanco, en rueda de prensa este lunes en Mérida, en la que han mostrado su rechazo por este Decreto Ley de ayudas por los incendios, ya que a su juicio excluye a la mayor parte del campo extremeño y constituye una "auténtica burla" a los afectados.

Según han señalado, el Decreto limita las ayudas únicamente a los incendios producidos entre el 16 de junio y el 15 de agosto de 2025, dejando fuera a numerosos siniestros ocurridos antes y después de esas fechas, como los de Cuacos de Yuste la pasada semana.

Además, no se contemplan los daños en la dehesa extremeña, en los pastos, ni en encinas ni alcornoques, que son "pilares fundamentales" de la economía rural, señalan ambas organizaciones en una nota de prensa conjunta.

A eso se une que las cuantías fijadas por la Junta son "irrisorias y de chiste", con 500 euros por vaca muerta, cuando su precio de mercado supera los 2.400 euros; 75 euros por oveja, frente a los 180 euros reales; 100 euros por colmena, cuando en comunidades como Castilla y León se reconocen 150 euros, y no se ofrece ninguna ayuda para animales desaparecidos, cobertizos, maquinaria quemada o daños reales en alambradas.

"Estamos hablando de repartir miseria, no de compensar pérdidas. Esto es un insulto a la inteligencia y un desprecio absoluto hacia los profesionales del campo", ha señalado Metidieri.

También ha criticado la "falta de diálogo" de la presidenta de la Junta, María Guardiola, y de la Consejería de Agricultura con las organizaciones profesionales agrarias, frente a otras regiones donde se han negociado estas ayudas.

En ese sentido, García Blanco ha lamentado que "la señora Guardiola ha optado por la política del 'Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como', imponiendo un decreto unilateral, sin escuchar a quienes representamos legítimamente a agricultores y ganaderos", ha dicho.