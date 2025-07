APAG alerta de que la campaña de cereal de invierno se ha cerrado con una pérdida de 63 millones de euros

La organización agraria APAG Extremadura Asaja ha alertado de que la campaña del cereal de invierno se ha cerrado con una pérdida de casi el 52 por ciento de la cosecha, que ha cifrado en más de 63 millones de euros en Extremadura

Así lo ha destacado el presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, en rueda de prensa este jueves en Mérida, en la que ha señalado que el balance final de la campaña de cereales de invierno en Extremadura deja "cifras devastadoras que ponen en riesgo la viabilidad de esta producción" en la región y, con ello, "la economía de muchas comarcas cerealistas como la Campiña Sur".

Según ha detallado Metidieri, las pérdidas rozan el 52% por ciento respecto a la pasada campaña, lo que se traduce en una "bajada drástica en el rendimiento de las 192.000 hectáreas de cultivo de cereal de invierno que existen en Extremadura".

Cabe destacar que el año pasado se alcanzaron las 722.000 toneladas cosechadas, mientras que este año la producción se ha quedado en tan solo 350.000 toneladas, lo cual "supone un impacto económico superior a los 63 millones de euros de pérdidas", en lo que Metidieri ha calificado como "un nuevo golpe a un sector ya muy debilitado", ha dicho.

"Todo apuntaba a un año razonablemente bueno, pero seguimos perdiendo. Y lo peor es que la respuesta de las administraciones sigue sin llegar", ha lamentado Metidieri, quien ha aseverado que si realmente se quiere garantizar la soberanía alimentaria en Europa y en Extremadura, no se puede "permitir que desaparezca otra producción más".

Ante esta situación, APAG Extremadura Asaja ha reclamado la puesta en marcha de tres medidas urgentes, como son una ayuda integrada al cereal, dotada mínimo con 200 euros por hectárea, que "sigue sin desarrollarse por parte de la Consejería de Agricultura", así como la autorización "real y operativa" de la quema controlada de rastrojos, como "herramienta clave para combatir plagas y enfermedades".

En ese sentido, Metidieri ha recordado que la orden regional que habilitaba las solicitudes entre el 29 de junio y el 24 de julio "ha sido nuevamente un despropósito técnico y burocrático", ya que ha habido once días en los que la plataforma no ha funcionado, y "el sistema es complejo, poco operativo, y el año pasado ya fue una chapuza", ya que "de más de 500 solicitudes no se resolvió ni el 0,05 por ciento".

En tercer lugar, ha reclamado que se autorice labrar el suelo con volteo para prevenir malas hierbas, ya que actualmente hay que esperar al 1 de septiembre para poder voltear, señala APAG Extremadura Asaja en nota de prensa.