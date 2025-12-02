Antonio Maíllo, líder de IU apoyará a Unidas por Extremadura durante la campaña con al menos dos actos el 14 y 15 de diciembre

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, apoyará a la candidatura de Unidas por Extremadura, la coalición que ha reeditado su formación a nivel autonómico con Podemos y Alianza Verde, durante la campaña para los comicios del 21 de diciembre.

Maíllo se desplazará a la comunidad los días 14 y 15 para respaldar a la cabeza de cartel, la dirigente 'morada' Irene de Miguel, y la coordinadora autonómica de IU, Nerea Fernández, que también forma parte de las listas electorales de esta confluencia. Además, hay posibilidad de que se sume a más eventos de la campaña.

De esta forma, Maíllo desplegará una amplia agenda territorial que arrancará el día 14, domingo, con una visita a la comarca de Lácara (Badajoz) con ambas dirigentes, donde habrá un mitin en el Teatro Municipal Nuevo Calderón de Montijo, de marcado peso agrícola y que padece "carencias" de servicios públicos.

Luego, se desplazará a la localidad de Torremayor, que gobierna IU de forma ininterrumpida desde 1978 de la mano del regidor Manuel Estribio, para conocer su residencia pública municipal. También visitará la Villa Romana de Torreáguila, en Barbaño.

El lunes 15 volverá a coincidir con De Miguel, Nerea Fernández y otros candidatos en la comarca de Miajadas, en el marco de una reunión con los principales sindicatos agrarios de Extremadura, agricultores locales y cooperativas.

Por la tarde su agenda incluirá un encuentro abierto en Madroñera y una reunión con su alcaldesa, María José González, al frente de una alcaldía histórica de IU.

De momento, el coordinador general de IU no coincidirá con dirigentes estatales de Podemos. Su secretaria general, Ione Belarra, ya ha acudido a dar apoyo a la candidata Irene de Miguel en dos actos de precampaña.

La aspirante a la Presidencia de la Junta de Extremadura ya desgranó que habría dirigentes estatales de la coalición en la campaña electoral, pero dejó claro que iba a tener un fuerte componente territorial y dejaba claro que no iba a opacarse por la política estatal.

Este mismo lunes Movimiento Sumar se ha ofrecido a participar en la campaña de Unidas Podemos para apoyar esta candidatura y ha explicado que forman parte de ella en el puesto número 22 por la provincia de Cáceres a través de Alba Martín, que figura como independiente.

"No solo hemos apoyado y hemos pedido el voto desde el primer minuto por la candidatura liderada por Irene de Miguel, sino que además formamos parte de esas listas. En cuanto a la campaña electoral, lógicamente estamos a disposición y al servicio de lo que el espacio político dicte y, por supuestos, estamos encantados de apoyar", ha profundizado la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández.

De esta forma, Hernández expresaba el ofrecimiento de Sumar a hacer campaña por Unidas por Extremadura, aunque no ha detallado a qué nivel y si implicaría el concurso de ministros.