ANPE exige la vuelta a la presencialidad de los alumnos afectados por transporte escolar

El sindicato del profesorado ANPE Extremadura ha exigido este domingo a la Consejería de Educación soluciones "eficaces" para garantizar el transporte escolar y la vuelta a la presencialidad del alumnado extremeño afectado por las falta de cobertura de más de doscientas rutas.

En una región eminentemente rural, donde el acceso al centro educativo depende en gran medida de este servicio, la actitud de las empresas adjudicatarias, "que rehúsan presentarse a licitaciones mientras reclaman mayores incrementos económicos", está dejando a miles de alumnos y alumnas sin rutas garantizadas al inicio de curso, ha lamentado en una nota.

Ha considerado "inadmisible" que se utilice a los escolares y a las familias como "rehenes" de disputas empresariales o administrativas porque "la educación extremeña no puede quedar a merced de intereses particulares ni de una financiación insuficiente."

Según ha indicado, la Junta debe garantizar un servicio público esencial como es el transporte escolar con soluciones "eficaces y urgentes", sin cargar la responsabilidad en quienes menos pueden asumirla.

En este sentido, ha argumentado que no se puede privar al alumnado de su derecho fundamental a la educación y comprende que, como garante de ese derecho, la Administración haya optado por la docencia telemática en aquellas rutas sin cubrir.

"Sin embargo, esta medida no es la solución, ni para el alumnado ni para el profesorado", ha aclarado, dado que "la educación pública no puede gestionarse a golpe de parche".

"Alternar de un día para otro clases presenciales y telemáticas precariza el derecho a la educación y añade una carga inasumible a los docentes, obligados a diseñar, adaptar y duplicar sus clases sin planificación", ha advertido.

Tras subrayar que los servicios públicos vinculados a la educación son la columna vertebral de la igualdad de oportunidades, especialmente en territorios rurales, ha alertado que "sin un transporte escolar seguro y eficaz, la escolarización obligatoria se convierte en un privilegio geográfico".

"Y sin condiciones laborales dignas para el profesorado, uno de los colectivos peor retribuidos del país, la calidad educativa y la cohesión social se ven amenazadas", ha añadido.

Por ello, ha exigido a la Consejería de Educación que garantice "de inmediato" la cobertura de todas las rutas escolares, que negocie "con responsabilidad y transparencia" con las empresas del sector, y que descarte medidas "improvisadas" que perjudiquen al profesorado y al alumnado.

Según ha recalcado, La defensa de los servicios públicos y del esfuerzo diario del profesorado extremeño es "una obligación de todos los poderes públicos, no un recurso al que acudir solo en situaciones de crisis".