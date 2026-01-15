Alumnos del CEFOT cacereño contarán con alojamientos libres de plagas, según el Ejército

El Mando de Personal del Ejército de Tierra ha detallado este jueves un plan de choque para garantizar la salubridad en las instalaciones del Centro de Formación de Tropa (CEFOT) Número 1 de Cáceres, tras las denuncias de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) por la aparición de ratas en los alojamientos.

ATME había alertado el pasado mes de noviembre sobre la presencia de ratas en las naves de alojamiento, subrayando los riesgos de infección y la falta de condiciones higiénicas básicas para el descanso de los nuevos alumnos.

El Mando de Personal ha confirmado la implementación del Programa Integral de Control de Roedores Acuartelamiento Santa Ana, con el objetivo de cumplir la normativa sanitaria vigente y proteger la salud de los militares en formación.

El Ejército ha anunciado la renovación de cerramientos con ventanas abatibles, el sellado de grietas en techos y paredes y la instalación de rejillas metálicas de menos de 6 milímetros en la red de saneamiento para impedir el acceso de roedores.

Asimismo, se reforzará la gestión de residuos y se realizarán charlas informativas a los alumnos sobre los riesgos de almacenar comida en taquillas o falsos techos.

Además, se sustituirán las trampas de pegamento por modelos más efectivos, se revisarán portacebos con diferentes rodenticidas y se incrementarán las inspecciones técnicas de quincenales a semanales durante periodos de alta actividad.

ATME ha asegurado que permanecerá vigilante para garantizar la eliminación de la plaga y que los centros de formación militar vuelvan a ser entornos seguros y dignos para los futuros profesionales de las Fuerzas Armadas.