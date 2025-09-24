Los alumnos sin bus escolar en Extremadura pueden solicitar la ayuda de 0,26 euros por kilómetro desde este miércoles

Según informa la consejería de Educación, en la jornada de este martes, 23 de septiembre, 13 días después del inicio del curso escolar, no se prestaban 2 rutas de transporte escolar, una en la provincia de Badajoz y otra en la provincia de Cáceres. En total se han visto afectados 46 alumnos.

Los alumnos que no han podido acudir a sus respectivos centros educativos en el servicio de transporte escolar este inicio de curso escolar por el conflicto entre las empresas de autobuses y la Junta de Extremadura podrán solicitar las ayudas aprobadas de 0,26 euros por kilómetro de recorrido a partir de este miércoles.

Así se recoge en el Decreto-Ley 6/2025, de 18 de septiembre, que publica este martes el Diario Oficial de Extremadura, que contempla las ayudas aprobadas por el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado por la Junta el pasado jueves, para el alumnado con derecho a transporte escolar, matriculado en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que se vea afectado por la falta de prestación de dicho servicio durante el inicio del curso escolar 2025/2026.

En concreto, se abonará 0,26 euros/kilómetro teniendo en cuenta un recorrido de ida y vuelta por día lectivo, entre el domicilio familiar y el centro escolar en que esté matriculado el alumno.

El periodo subvencionable de estas ayudas al transporte escolar comprenderá del 11 al 19 de septiembre de 2025. Para ello, la Junta destinará la cantidad máxima de 596.960 euros.