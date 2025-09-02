Las altas temperaturas dejan 115 fallecidos en agosto en Extremadura

Las altas temperaturas de agosto han dejado 2.177 fallecidos en España este último mes de agosto (con 115 en Extremadura), un 71,3 por ciento más que la cifra registrada en el mismo periodo del pasado año, según estima el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Los datos de esta plataforma también revelan que las muertes de agosto atribuibles a esta causa superaron en 1.117 a las de julio, mes en el que se registraron 1.060 defunciones. En total, desde principios de junio de 2025, España ha notificado 3.644 muertes por calor, un 84,3 por ciento más que en los tres meses de verano de 2024.