Alrededor de 500 personas participarán el 18 de enero en la IX Carrera de Montaña de Zafra

Un total de 500 personas procedentes de distintos puntos del país se darán cita el próximo 18 de enero en la IX Carrera de Montaña de Zafra (Badajoz).

La misma dará comienzo a las 9,00 horas desde la Plaza Grande de la referida localidad, contando con la organización de los clubes deportivos Castellar y Entresierras, con el patrocinio del Ayuntamiento de Zafra, además del apoyo de otros patrocinadores y colaboradores.

Además de Extremadura, los participantes son oriundos de otras comunidades como Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, País Vasco e incluso Portugal, entre otros lugares, según ha señalado en nota de prensa el consistorio zafrense, remarcando como novedad que en esta edición se ha inscrito una persona invidente.

Como novedad, cabe señalar que se ha inscrito una persona invidente, hecho inédito en la carrera que refuerza su carácter inclusivo. A la presentación han asistido el concejal de Deportes, Javier Domingo Jaramillo, y los organizadores del evento, Jesús

Durante la presentación de esta cita deportiva, el concejal de Deportes, Javier Domingo ha reivindicado a la prueba como un "ejemplo de evolución y trabajo bien hecho de los clubes organizadores", al tiempo que ha subrayado el "gran impacto" del mismo en la proyección de Zafra a nivel nacional e internacional.

La prueba contará con tres modalidades de competición, que discurrirán por el entorno natural de la zona: un trail largo de 22 km y 1.200 metros de desnivel positivo, un trail corto de 14 km y 700 metros positivos, y una ruta senderista de 13 km y 400 metros positivos.