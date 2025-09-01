Alrededor de 200 personas se concentraban en Mérida para pedir el boicot a Israel y respaldar la flotilla rumbo a Gaza

Marchando tras una pancarta que clama "Extremadura con Palestina" y al grito de "Netanyahu, criminal de guerra", alrededor de dos centenares de personas se han movilizado este domingo en Mérida para pedir el boicot a Israel y mostrar su respaldo a la Global Sumud Flotilla que hoy pondrá rumbo a Gaza desde Barcelona.

Lo han hecho al calor de la consigna "desde el río hasta el mar, Palestina vencerá" en un recorrido que ha partido de las inmediaciones de la Asamblea de Extremadura hasta las orillas del río Guadiana, cruzando con una bandera palestina de grandes dimensiones las milenarias piedras del Puente Romano emeritense.

Tras reiterar el apoyo de esta convocatoria a la flotilla que zarpará este domingo desde Barcelona con más de 20 embarcaciones y de 300 personas, Cris Leal, de la Plataforma de Extremadura con Palestina y del Movimiento Global a Gaza, ha señalado que se mantendrán "observando bien de cerca que la misión llegue a buen puerto".

Cabe señalar que en esta flotilla de la que participarán la activista Greta Thunberg, así como reconocidos artistas y políticos, también estará, según ha apuntado Leal en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, uno de sus compañeros extremeños.

Con relación a la ayuda humanitaria, según ha explicado este pasado sábado el activista Saif Abukeshek como coordinador de la Global Sumud Flotilla, el objetivo final de esta acción es que se abra un corredor humanitario para que los barcos que llevan ayuda puedan llegar.

PETICIONES AL GOBIERNO Y LA CIUDADANÍA

Entre las reivindicaciones realizadas este domingo desde la capital extremeña están la petición al Gobierno de España de romper "todo tipo de relaciones y acuerdos" con Israel.

Del mismo modo, Leal ha reivindicado la necesidad de que "pase algo con las dos fábricas de armas que hay en Extremadura" ya que, ha alertado, "están mandándose armas" y "están subvencionadas con dinero público de la Junta".

Por otro lado, la activista ha instado a la ciudadanía a "no olvidarse de Palestina" de manera que su población no se sienta sola ante, ha insistido, el "genocidio horrible que está sucediendo en Gaza".

Recalcando la importancia del boicot a los productos de Israel, Leal ha insistido sobre la importancia de apoyar el movimiento mundial de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) para poner fin a la complicidad de Estados, empresas e instituciones con las violaciones del derecho internacional perpetradas; así como ha recordado que existen aplicaciones para ver si los productos son de origen israelí, de manera que pueda evitarse hacer esa compra.