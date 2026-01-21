El alquiler de una habitación crece un 8 % en Extremadura hasta 261 euros al mes

El precio de alquilar una habitación en Extremadura subió un 8 % en Extremadura al cierre de 2025, hasta los 261 euros al mes, la cantidad más baja a nivel nacional.

La media española es de 521 euros al mes, un 62 % más que hace 5 años y un 97 % más respecto a hace 10 años, según un estudio realizado por el portal inmobiliario Fotocasa.

Respecto al último año, la subida es solo del 0,1 % pero el precio alcanzado, los 521 euros/mes de diciembre de 2025, es el importe mensual más alto detectado en los últimos 10 años de análisis, indica en un comunicado el portal, que comercializa más de 1.500.000 pisos en venta y alquiler.