Los alojamientos rurales extremeños registrarán una ocupación del 53% en el puente de diciembre

Los alojamientos rurales de Extremadura registrarán una ocupación media del 53 por ciento en el puente de diciembre, según el último informe de EscapadaRural.com, la plataforma digital especializada en turismo rural.

En el conjunto del país, la ocupación alcanza el 60 por ciento, dos puntos porcentuales por encima de la registrada en 2024, lo que se traduce en que seis de cada diez establecimientos prevén colgar el cartel de completo el próximo fin de semana.

Las comunidades cuyos alojamientos rurales han registrado el mayor volumen de plazas ocupadas sobre el total de las ofertadas son, además de la Región de Murcia, que ocupa el primer lugar del ránking, Navarra (70%), Madrid (69,8%), Cataluña (69,1%) y Andalucía (68,9 por ciento).

Le siguen Comunidad Valenciana (65,5%), Castilla y León (64,3%), Castilla-La Mancha (62,6%), Aragón (61,5%), Canarias (59,6%), Extremadura (53%), La Rioja (48,9%) y Cantabria (46,5 por ciento).

En la parte baja de la tabla figuran País Vasco (46%), Islas Baleares (44,2%), Galicia (44,1%) y Asturias (44 por ciento).

Las comunidades autónomas más demandadas, esto es, con un número absoluto de reservas más alto, son Castilla y León, Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha y Aragón.