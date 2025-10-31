Los alojamientos extrahoteleros de Extremadura registran el mejor septiembre en viajeros y pernoctaciones internacionales

Los apartamentos turísticos, alojamientos rurales, campings y albergues de Extremadura recibieron 11.241 viajeros internacionales en septiembre, lo que representa un crecimiento del 8,3 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, según los datos publicados este jueves por el INE.

A su vez, los turistas extranjeros generaron 29.312 pernoctaciones en esta tipología de alojamiento, el 36,5 por ciento más en comparación anual y el porcentaje más alto de todas las Comunidades Autónomas.

Con estas cifras, el mercado internacional anotó el mejor septiembre desde el inicio de la serie histórica, en 2010, tanto en viajeros como en estancias, y atenuó el descenso de los residentes españoles.

En total, el mes pasado, los establecimientos extrahoteleros de Extremadura registraron 54.878 clientes, el 6,9 por ciento menos, y 126.332 pernoctaciones, una caída del 2,4 por ciento.

Sumadas las estadísticas hoteleras y extrahoteleras, septiembre finalizó con 185.264 viajeros, el 8,7 por ciento menos, y 358.003 estancias, un descenso del 6,9 por ciento. Las cifras de los no residentes en España, por el contrario, variaron el -0,24 y el +9,4 por ciento, respectivamente.

La estancia media conjunta fue de 1,93 noches por viajero.