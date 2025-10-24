Almendralejo se sitúa como el segundo municipio mayor de 20.000 habitantes más barato para comprar piso de todo el País

La localidad pacense de Almendralejo se sitúa como el segundo municipio del país mayor de 20.000 habitantes con el precio más bajo para comprar piso, con 581 euros por metro cuadrado, tras Puertollano (Ciudad Real), que se sitúa en primer lugar con 558 euros por metro cuadrado.

En tercer lugar con el precio más barato está Villena (Alicante), con 603 euros por metro cuadrado, según la estadística 'Indicadores Urbanos' 2025 publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el otro extremo se encuentran Sant Josep de Sa Talaia, en Ibiza y el municipio guipuzcoano de Zarautz, como las localidades más caras para comprar una vivienda, con 6.807 y 6.511 euros por metro cuadrado, respectivamente.

Estos dos municipios son los únicos de los 429 municipios de más de 20.000 habitantes estudiados por el INE en esta estadística que superan los 6.000 euros por metro cuadrado en sus precios.

Les siguen Santa Eulària des Riu, también en Ibiza, con 5.890 euros por metro cuadrado; Calvià, en Mallorca, con 5.865 euros por metro cuadrado; Ibiza, con 5.479 euros por metro cuadrado, y San Sebastián (Guipúzcoa), con 5.317 euros por metro cuadrado.

Por su parte, de acuerdo a estos datos, los tres municipios con los mayores precios medios en la compraventa de vivienda en 2024 fueron Sant Josep de Sa Talaia (969.434 euros), Calvià (862.953) y Pozuelo de Alarcón, en Madrid, (858.788 euros).