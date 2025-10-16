Almendralejo cede suelo a la Junta para construir 74 viviendas protegidas

El Ayuntamiento de Almendralejo participará en el Plan Habita de la Junta de Extremadura a través de la cesión gratuita de tres parcelas municipales a Urvipexa, la empresa pública encargada de la promoción, con el fin de construir 74 viviendas de protección oficial.

La cesión responde al “interés general de facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes, ante el aumento de los precios del alquiler y la falta de oferta”, ha afirmado el alcalde, José María Ramírez.

En este sentido, ha indicado que el Consistorio renuncia a vender los terrenos, pese a su valor, para contribuir a abaratar el coste final de las viviendas y favorecer la estabilidad de la población en la ciudad.

La directora gerente de Urvipexa, Marta Herrera, ha detallado que la inversión prevista asciende a unos 10,6 millones de euros y que las viviendas, de unos 80 metros cuadrados, contarán con garaje y trastero.

El precio de venta rondará los 145.000 euros, aunque podrá reducirse hasta en 10.000 euros gracias a las ayudas directas a la compra de vivienda protegida anunciadas por la Junta de Extremadura.

Además, ha avanzado que el siguiente paso será conocer la demanda real mediante una encuesta disponible en la web de Urvipexa, donde las personas interesadas podrán manifestar su interés en alguna de las tres zonas.