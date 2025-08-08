CALOR

Alerta naranja por altas temperaturas este viernes en Vegas del Guadiana, Villuercas-Montánchez, La Siberia y Tajo y Alagón

Será amarilla en el resto de la región, salvo en el sur de Badajoz, hoy sin alertas.

Redacción

Extremadura |

Alerta naranja por altas temperaturas este viernes en Vegas del Guadiana, Villuercas-Montánchez, La Siberia y Tajo y Alagón
Alerta naranja por altas temperaturas este viernes en Vegas del Guadiana, Villuercas-Montánchez, La Siberia y Tajo y Alagón | AEMET

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura extenderá el nivel de alerta naranja por altas temperaturas a mañana viernes, 8 de agosto, desde las 13,00 hasta las 21,00 horas en las Vegas del Guadiana y La Siberia en la provincia de Badajoz, y en la zona del Tajo y Alagón en la provincia cacereña, donde podrán alcanzarse los 40 grados centígrados.

Asimismo, este nivel de alerta se activará, en la misma franja horaria, también en las comarcas de Villuercas y Montánchez, en la provincia de Cáceres, donde los termómetros llegarán a los 39 grados.

En riesgo amarillo se situarán, por su parte, las zonas de Barros y Serena y la Meseta cacereña, donde se alcanzarán los 39 grados, y en el Norte de Cáceres, con 38, donde además se activarán avisos por tormentas entre las 16,00 y las 22,00 horas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer