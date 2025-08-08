Alerta naranja por altas temperaturas este viernes en Vegas del Guadiana, Villuercas-Montánchez, La Siberia y Tajo y Alagón

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura extenderá el nivel de alerta naranja por altas temperaturas a mañana viernes, 8 de agosto, desde las 13,00 hasta las 21,00 horas en las Vegas del Guadiana y La Siberia en la provincia de Badajoz, y en la zona del Tajo y Alagón en la provincia cacereña, donde podrán alcanzarse los 40 grados centígrados.

Asimismo, este nivel de alerta se activará, en la misma franja horaria, también en las comarcas de Villuercas y Montánchez, en la provincia de Cáceres, donde los termómetros llegarán a los 39 grados.

En riesgo amarillo se situarán, por su parte, las zonas de Barros y Serena y la Meseta cacereña, donde se alcanzarán los 39 grados, y en el Norte de Cáceres, con 38, donde además se activarán avisos por tormentas entre las 16,00 y las 22,00 horas.