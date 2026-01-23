La alerta amarilla por nevadas en el norte de Cáceres se extiende hasta la medianoche del sábado

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado la alerta amarilla por nevadas en el norte de la provincia de Cáceres desde esta medianoche hasta la medianoche del sábado, 24 de enero.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, las nevadas serán más frecuentes en la segunda mitad del viernes, día 23, con acumulaciones por encima inicialmente de 1.200 metros.

Así, durante el día se situarán por encima de 900-1.000 metros y por la noche por encima de 700 metros y habrá probabilidad de ventisca, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.

En cuanto al sábado, día 24, este fenómeno meteorológico adverso podrá dejar una acumulación de cinco centímetros de nieve en 24 horas por encima de los 600-900 metros, así como probabilidad de ventisca.

Ante esta situación, el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan la situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de los municipios así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de los ayuntamientos. También se recomienda que tengan localizados tractores (vehículos pala) y depósitos de sal.

A la ciudadanía en general se le recomienda disponer en casa de material de calefacción, prestando especial atención a los braseros de picón, carbón o gas y, en caso de usar calefacción eléctrica revisar su correcto funcionamiento y evitar sobrecargar regletas y enchufes. Además, hay que tener especial cuidado si en el domicilio hay menores de edad o personas mayores.

Si va a realizar un viaje, se debe tener precaución con el estado de la vía, vigilando las zonas de umbría por posibles placas de hielo y evitar desplazamientos de noche, a no ser que sea imprescindible, así como mantenerse informado del estado de las carreteras y condiciones meteorológicas.

También se aconseja utilizar prendas de abrigo y calzado adecuado, en especial si se va a pasar mucho tiempo en el exterior o se van a realizar deportes al aire libre, así como disponer de un teléfono para llamar en caso de necesidad al 112.