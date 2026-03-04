Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Roca Rey, entre los principales atractivos de la Feria del Toro de Olivenza 2026

La Feria del Toro de Olivenza, catalogada como Fiesta de Interés Turístico Regional, vuelve a dar inicio a la temporada taurina con un cartel de máximo nivel compuesto por cuatro festejos, entre una novillada con picadores y tres corridas de toros, que se celebrarán entre los días 6 y 8 de marzo.

Organizada por la empresa Fusión Internacional por la Tauromaquia y el Ayuntamiento de la localidad, con el apoyo de la Diputación de Badajoz, el certamen alcanza su trigesimoquinta edición con un cartel en el que destacan figuras como Alejandro Talavante - que celebrará los 20 años de su alternativa - Emilio de Justo y Roca Rey, junto a José María Manzanares, Daniel Luque, Juan Ortega, Borja Jiménez, David de Miranda o Marco Pérez.

El vicepresidente primero de la Diputación de Badajoz, Juan María Delfa, ha destacado de la feria oliventina que sigue siendo "una cita marcada en rojo en el calendario taurino y un auténtico referente nacional e internacional", en el que además de algunas de las principales figuras del panorama nacional, también están presentes "promesas que vienen pisando fuerte" y "las mejores ganaderías del país".

Se trata de las señas de identidad de un evento que sigue "fiel a su esencia" y que supone un impacto económico de unos 5,7 millones de euros en la comarca, como ha detallado el empresario promotor de los festejos taurinos, José Cutiño, quien también ha querido destacar el compromiso de las instituciones con una cita que supone "un escaparate" para la región.

Juan María Delfa también ha remarcado el "compromiso" de la institución provincial con el evento y con el mundo taurino, y ha puesto en valor el papel de la Escuela de Tauromaquia de Badajoz, en la que se han formado importantes figuras del toreo como Alejandro Talavante y Roca Rey, principales atractivos de este año, Miguel Ángel Perera, Ginés Marín o Antonio Ferrera, entre otros muchos. En este sentido, esta edición verá el estreno con picadores del alumno David Gutiérrez.

La concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Olivenza, Ana Belén Trujillo, ha señalado por su parte que, un año más, se espera rebasar la cifra de 20.000 asistentes, así como que la principal novedad, además de la Plaza de Toros, es la carpa multisectorial que concentrará todas las actividades y exposiciones, y donde se celebrarán gran parte de las actividades que completan la programación, como un mercado, exposiciones o actuaciones musicales.

PROGRAMACIÓN

La XXXV Feria del Toro será inaugurada el viernes día 6 a las 12,00 en un acto conducido por los periodistas Juan Bazaga y Roberto Gómez. A continuación, se entregarán los premios de la anterior edición a Alejandro Talavante, como mejor matador; a Tomás Bastos como la mejor ganadería; a La Ventana del Puerto por el mejor toro; y a Álvaro Montes como mejor subalterno.

Los festejos taurinos arrancarán el viernes a las 17,00 con una novillada en la que Tomás Bastos, Olga Casado y David Gutiérrez lidiarán novillos de la ganadería de Talavante. Este último, alumno de la Escuela de Tauromaquia de Badajoz, hará su debut actuando con picadores.

El sábado será el turno de José María Manzanares, Daniel Luque y Juan Ortega, quienes se enfrentarán a toros de Puerto de San Lorenzo, según indica la diputación pacense en nota de prensa.

El domingo será el plato fuerte, con una jornada doble, por la mañana con Borja Jiménez, David de Miranda y Marco Pérez que lidiarán toros de Domingo Hernández y La Ventana del Puerto; y por la tarde con Talavante, Emilio de Justo y Roca Rey que cerrarán la Feria lidiando toros de Victoriano del Río.