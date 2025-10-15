Aldehuela de Jerte pasará a denominarse Aldehuela del Jerte

La localidad cacereña de Aldehuela de Jerte cambia su denominación para añadir una L, de tal forma que pasará a denominarse Aldehuela del Jerte.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el cambio de denominación de este municipio, que toma como base un informe de la Real Academia de Extremadura de las Letras y la Artes emitido a petición del Ayuntamiento de la localidad.

Y es que, según señala el Ejecutivo regional, hay registrados documentos y actas municipales en los que aparecen alternativamente los nombres de Aldehuela de Jerte y Aldehuela del Jerte.