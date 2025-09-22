POLÍTICA

La alcaldesa de Casar de Cáceres denuncia que sufre amenazas por parte de una vecina desde 2023

Ya hubo un primer proceso judicial en diciembre de 2023 que terminó con una orden de alejamiento y una sanción económica.

Redacción

Extremadura |

La alcaldesa de Casar de Cáceres, Marta Jordán, ha denunciado a través de un comunicado a la opinión pública que desde el año 2023 sufre "amenazas" e "insultos" por parte de una vecina de esa misma localidad cacereña.

Según ha relatado la propia regidora en un comunicado publicado a través de sus redes sociales, hubo un primer proceso judicial en diciembre de 2023 que terminó con una orden de alejamiento y una sanción económica.

A ello se suma, según precisa Jordán, un segundo procedimiento que sigue en diligencias previas, así como una tercera denuncia que, ha lamentado, se ha visto obligada a interponer este pasado viernes "temiendo" por su "integridad" y la de su familia, habiendo tenido que recibir, por tal situación, asistencia hospitalaria, dado su "nivel de tensión y ansiedad".

Tras remarcar que esta coyuntura le impide acudir "con normalidad" a su trabajo, así como vivir "con la tranquilidad que cualquier persona merece", la alcaldesa ha avanzado que, siguiendo las recomendaciones de su abogado y de la jueza, en adelante actuará "únicamente por los cauces oficiales con competencia municipal" y seguirá "siempre acompañada por la Policía Local y Guardia Civil" para garantizar su seguridad.

GUARDIOLA PIDE RESPETO FRENTE A LA HOSTILIDAD

Lamentando la situación y trasladando su "apoyo y cariño" a la regidora, se ha pronunciado la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien ha pedido "respeto" y "no hostilidad" para quienes dan "un paso al frente para servir a los demás".

"La política tiene que ser un espacio de convivencia y trabajo por el bien común", ha subrayado Guardiola agradeciendo a Jordán su "incansable vocación" y "compromiso con sus vecinos", y resaltando la "enorme entereza" demostrada en unas "circunstancias" que ha tildado de "muy desagradables".

Por su parte, el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), Manuel José González Andrade, ha mostrado "todo su apoyo y respaldo" a la regidora, a la par que ha condenado "cualquier tipo de agresión y ofensa" recibida.

"Es intolerable que un representante político reciba amenazas o coacciones en calidad de cargo electo", ha insistido González Andrade para, a renglón seguido, reivindicar que "cualquier desacuerdo debe trasladarse siempre con respeto y a través de los cauces legales".

