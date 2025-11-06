La AIReF aprecia riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en 2025 en Extremadura, que se mantendrá en 2026

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sigue apreciando en Extremadura riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en 2025 que se mantiene, aunque más moderado, en 2026, además ha estimado que alcanzará el equilibrio en 2025 y un superávit del 0,3 por ciento del PIB en 2026.

Asimismo, en 2027 se incrementa para la comunidad el riesgo de desviación de la regla de gasto nacional y el crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos se separa de la senda del Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFMP).

Además, la entidad estima que alcanzará en 2030 un saldo cercano al equilibrio en un escenario de políticas constantes y considera que la deuda de Extremadura se situará al cierre de 2026 en un 17,7 por ciento del PIB.

A largo plazo, la AIReF estima que la ratio de deuda sobre PIB de la comunidad seguirá descendiendo y recomienda a Extremadura que, si tiene que presentar un Plan Económico Financiero (PEF) por el incumplimiento de la regla de gasto en 2024, incorpore medidas suficientes para ajustarse a la regla en los años siguientes.

Del mismo modo, recomienda que vigile la ejecución de su presupuesto y adopte, en su caso, las medidas que estime pertinentes para corregir aumentos por encima de la tasa de referencia, según se recoge en el informe de la AIReF sobre las líneas fundamentales de los presupuestos 2026 de Extremadura, cuyo proyecto de ley ha sido retirado.

En cuanto al escenario presupuestario, la AIReF sigue apreciando en Extremadura riesgo de incumplimiento de la regla de gasto en 2025 que se mantiene, más moderado, en 2026, y estima que alcanzará el equilibrio en 2025 y un superávit del 0,3 por ciento del PIB en 2026.

Asimismo, el cumplimiento de la regla de gasto en ambos años llevaría a un superávit de nueve décimas del PIB en 2025 y del 1,4 por ciento del PIB en 2026.

Por su parte, Extremadura prevé crecimientos del gasto computable superiores a las tasas de referencia, alcanzando un déficit del 0,1 por ciento del PIB en ambos ejercicios.

También la AIReF estima que los ingresos de la comunidad en 2026, sin tener en cuenta los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), aumenten un 5 por ciento, alcanzando el 22,6 por ciento del PIB.

La comunidad no ha adoptado nuevas medidas de ingresos. No obstante, las bonificaciones o reducciones en el canon de saneamiento y en otras tasas y precios públicos prorrogadas por el Decreto-ley de medidas fiscales urgente en materia tributaria y la ampliación de las bonificaciones en tasas de la Ley 1/2025, finalizan el 31 de diciembre de 2025 y tendrán un efecto positivo en los ingresos de la comunidad para 2026 de 11 millones de euros.

La comunidad prevé un nivel de ingresos en 2025 similar al estimado por la AIReF en su conjunto, con una evolución ligeramente más favorable de los ingresos tributarios.

En su estudio, la AIReF prevé que los gastos autonómicos en 2026, sin considerar los financiados por el PRTR, aumentarán un 5 por ciento en 2025 y un 4 por ciento en 2026, alcanzando este año el 22,3 por ciento del PIB.

Extremadura no ha comunicado nuevas medidas de gasto para 2026. No obstante, se esperan ahorros en este año por la retirada o no reiteración de medidas temporales de años anteriores, que se estiman en 7 millones de euros, y estima alcanzar en 2026 un nivel de gastos superior al previsto por la AIReF.

La comunidad prevé cerrar 2025 con un nivel de empleos levemente superior al estimado por la AIReF y estima para 2026 un mayor aumento del considerado en el escenario de la AIReF.