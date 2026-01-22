Agroexpo se celebrará en Don Benito del 28 al 31 de enero con presencia de más de 260 empresas del sector agroindustrial

La Feria Internacional Agroexpo celebrará su 38ª edición del 28 al 31 de enero de 2026 en Feval, en Don Benito, con la totalidad del espacio expositivo comercializado y más de 260 empresas expositoras.

También se darán cita más de 500 marcas representadas en una superficie de 30.000 m2 y una previsión de 40.000 visitantes, según se ha puesto de relevancia durante la presentación este miércoles en rueda de prensa.

Durante la presentación, la alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, ha destacado el papel de Extremadura como motor agrícola y la posición de Don Benito como epicentro del sector, además de subrayar la atención a las necesidades del campo.

El director gerente de Feval, Javier Luengo, ha puesto en valor la proyección internacional del certamen, con empresas procedentes de España, Portugal, Italia, Países Bajos y Suiza, así como el peso de la innovación, la tecnología y la digitalización, y el papel creciente de las mujeres en el sector agroindustrial.

Por su parte, el presidente del Comité Organizador de Agroexpo, José María Naranjo, ha destacado el incremento de la superficie expositiva, el respaldo de los expositores y las instituciones, y el carácter de Agroexpo como "referente en innovación y nuevas tecnologías aplicadas al campo".

De esta forma, Agroexpo reunirá a empresas de ámbitos como maquinaria agrícola, agroquímicos, viveros, ingeniería, climatización, envases y servicios vinculados al desarrollo del campo.

INNOVACIÓN Y JORNADAS

El programa incluirá demostraciones de drones, soluciones IoT, tecnologías basadas en Inteligencia Artificial y sistemas orientados a la eficiencia energética, impulsadas desde el Centro Demostrador TIC.

Asimismo, se celebrará la jornada 'Soluciones digitales para el sector agroindustrial: el proyecto TID4AGRO', organizada por el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex).

El certamen acogerá una Jornada Institucional centrada en la PAC, el relevo generacional y el empleo en el campo, patrocinada por Cajalmendralejo.

Durante esta jornada, el director territorial de Cajalmendralejo, Antonio del Hoyo, ha destacado la importancia de apoyar al sector primario y de acompañar a agricultores y ganaderos en los procesos de adaptación y modernización que plantea la nueva PAC.

En el apartado de reconocimientos, se entregarán los XIII Premios a la Innovación Empresarial, patrocinados por Banco Santander, así como los diplomas a los mejores expedientes académicos del curso 2024-2025.

Asimismo, se celebrará el XVI Concurso Nacional de Maniobrabilidad de Tractor, organizado por la Asociación Profesional de Agricultores y Ganaderos de Don Benito y Comarca.