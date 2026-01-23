AGRICULTURA

Los agricultores extremeños vuelven a sacar los tractores a las carreteras este viernes contra la PAC y Mercosur

Se verán afectadas la N-430, de Torrefresneda al puerto de los Carneros; la N-432, de Granja de Torrehermosa a Badajoz; la EX-108, de Moraleja a Plasencia; la EX-119, de Jarandilla de la Vera a Navalmoral de la Mata y la EX-370, de Pozuelo a Plasencia.

Las principales organizaciones agrarias, Apag Extremadura Asaja, UPA UCE Extremadura, La Unión y Asaja Cáceres regresarán a las carreteras, y al igual que el pasado viernes llevarán a cabo diversas tractoradas en cinco vías de la región. Será a partir de las nueve de la mañana y hasta las ocho de la tarde y se verán afectadas la N-430, de Torrefresneda al puerto de los Carneros; la N-432, de Granja de Torrehermosa a Badajoz; la EX-108, de Moraleja a Plasencia; la EX-119, de Jarandilla de la Vera a Navalmoral de la Mata y la EX-370, de Pozuelo de Zarzón a Plasencia.

Según las OPAS el pasado viernes, unos 2.500 tractores participaron en las movilizaciones y en este sentido La Unión Extremadura acusaba ayer al delegado del Gobierno, José Luis Quintana, de intentar "intimidar" a los agricultores y dirigentes agrarios con la comunicación de sanciones por las tractoradas celebradas la pasada semana contra el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur y la reforma de la PAC.

En una nota, ha informado de que la Delegación comunicó al secretario general de esta organización agraria, Luis Cortés, una sanción por un importe de 3.000 euros por obstaculizar la circulación a la altura de Valdivia, en la provincia de Badajoz. Apunta delegación que los permisos son para llevar a cabo tractoras y en ningún caso cortar carreteras, de ahí la sanción administrativa.

