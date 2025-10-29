PAC

Los agricultores extremeños recibieron 526 millones en pagos directos en 2025

Este montante global representa el 87,63 % de lo pagado en el anterior, el 96,80 % en el caso de Extremadura.

Redacción

Extremadura |

Campo de trigo
Campo de trigo | Sinc

Los pagos directos de la Política Agraria Común (PAC) con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) alcanzaron los 5.296,62 millones de euros en el ejercicio 2025, entre el 16 de octubre de 2024 y el 30 de septiembre de este año, de los que 526,6 se concedieron a agricultores extremeños.

Este montante global representa el 87,63 % de lo pagado en el anterior, el 96,80 % en el caso de Extremadura, según figura en el último informe del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

De esos 5.296 millones, el importe abonado más abultado es el correspondiente a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (2.369,88 millones).

Le siguen los relativos a los ecorregímenes (1.114,74 millones), la ayuda a la renta asociada (664,30 millones) y la complementaria a la renta redistributiva (492,45 millones).

