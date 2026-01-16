Los agricultores extremeños recibieron 256 millones del Feaga hasta el 30 de noviembre

Los pagos acumulados de la Política Agraria Común (PAC) con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) a agricultores extremeños hasta el pasado 30 de noviembre alcanzaron los 256 millones de euros, lo equivale al 46,44 de lo pagado en todo el ejercicio anterior, que finalizó el 15 de octubre de 2025.

En el conjunto de España esos pagos ascendieron a los 2.518,82, según el último informe mensual (noviembre de 2025) del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) sobre los pagos del Feaga, en el que se contabilizan los del primer mes y medio del año fiscal 2026, que comenzó el 16 de octubre de 2025 y finalizará el 15 de octubre de este año.

De esos 2.518,82 millones, el importe abonado más abultado es el correspondiente a la ayuda básica a la renta por la sostenibilidad (1.311,90 millones), seguido del relativo a los ecorregímenes (581,23), la ayuda complementaria a la renta redistributiva (273,28) y la ayuda a la renta asociada (257,58).

Por organismos pagadores, los pagos más importantes desde que se inició este ejercicio han sido realizados por la comunidad autónoma de Andalucía (739,67 millones de euros), Castilla y León (587,02) y Castilla la Mancha (387,14).

En cuanto al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), desde el inicio de este ejercicio el pasado 16 de octubre y hasta el 30 de noviembre, los pagos de la PAC para los agricultores y ganaderos españoles alcanzaron los 279,60 millones de euros.

Por medidas con cargo al Feader, los pagos más cuantiosos son los correspondientes a inversiones en activos físicos (173,08 millones); inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (31,41 millones) y la ayuda para el desarrollo local del programa Leader (29,99 millones).