AFAL atiende a 241 familias afectadas por leucemias o linfomas en el primer semestre de 2025 con el programa Compañía

La Asociación de Ayuda a Familias Afectadas de Leucemias, Linfomas, Mielomas y Aplasias (AFAL) Extremadura ha acompañado durante el primer semestre de este año a 241 familias a través del Programa Compañía, una iniciativa "pionera" y "única" en España.

Durante este período, la asociación ha facilitado un total de 2.778 habitaciones, 5.556 camas, 382 desplazamientos y 341 consultas de apoyo psicológico.

Así, y desde su puesta en marcha en junio de 2004 hasta junio de 2025, el Programa Compañía ha atendido a 4.523 pacientes, con lo que se consolida como un "pilar" de apoyo social y sanitario en Extremadura y fuera de ella, indica en nota de prensa AFAL.

El Programa Compañía, financiado por el Servicio Extremeño de Salud y gestionado por AFAL Extremadura, nació con el objetivo de ofrecer alojamiento, acompañamiento y apoyo integral a los pacientes y familias que tienen que recibir tratamientos de larga duración fuera de sus localidades de residencia.