El Aeropuerto de Badajoz alcanza en 2025 el "récord histórico" de 107.000 usuarios, un 17% más que el año anterior

El Aeropuerto de Badajoz ha alcanzado en 2025 el "récord histórico" de 107.002 viajeros, lo que supone un 17 por ciento más que el año anterior, y un incremento del 16,8 por ciento con respecto al anterior récord alcanzado en 2007, cuando se contabilizaron 91.585 pasajeros.

Así, del total de pasajeros registrados en el Aeropuerto de Badajoz en 2025, 106.712 utilizaron vuelos comerciales, que supone un incremento del 19,5 por ciento respecto a 2024, según los datos aportados este martes por AENA.

De acuerdo a estos datos, el Aeropuerto de Badajoz gestionó en 2025 un total de 4.543 movimientos de aterrizaje y despegue, cifra que supone un crecimiento del 31,8 por ciento con respecto a 2024, de las que 2.244 de éstas operaciones tuvieron carácter comercial, un 12,6 por ciento más que en el año anterior.

Respecto al mes de diciembre, el Aeropuerto de Badajoz registró 10.854 pasajeros, un 28,9 por ciento más que el mismo mes del año anterior, por lo que se ha convertido en el mejor mes en la historia del aeródromo pacense, y supera en un 1,38 por ciento la anterior cifra récord mensual alcanzada en agosto de 2007 con 10.706 viajeros.

Cabe destacar que los vuelos operados en diciembre fueron 315 entre aterrizajes y despegues, un 22,6 por ciento más que en el mismo mes de 2024.