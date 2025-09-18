AECERIBER rechaza que la DOP Guijuelo certifique cerdos al 50 % ibéricos

La Asociación Española de Criadores de Cerdo Ibérico (AECERIBER) ha expresado su “profunda preocupación” por la reciente decisión de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Guijuelo (Salamanca) de incluir en su esquema de certificación productos procedentes de animales con un 50 % de raza ibérica.

En un comunicado, la entidad ha advertido de que esta modificación puede “generar confusión en el mercado” y afectar a la percepción de calidad que el sector ha consolidado en los últimos años mediante la apuesta por el cerdo ibérico puro como símbolo de “excelencia y exclusividad”.

AECERIBER ha recordado que la confianza del consumidor y el prestigio internacional de los productos del ibérico se han sustentado en la defensa de la pureza racial, y ha mostrado su apoyo a aquellas denominaciones de origen que mantienen este principio como pilar de sus reglamentos, “reforzando con ello la singularidad y el valor diferencial de este producto único”.

Asimismo, la asociación teme que el cambio en el pliego de condiciones de la DOP Guijuelo pueda “abrir la puerta a cambios más profundos” en el sector, con el consiguiente “riesgo la credibilidad de los sellos de calidad reconocidos por la Unión Europea e incluso la de la Norma de Calidad del ibérico, que tanto ha costado consensuar y consolidar”.

La entidad ha reiterado su compromiso con la defensa de la raza ibérica y con la promoción de estándares que garanticen la máxima calidad, la transparencia y el respeto por la tradición.