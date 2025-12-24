La AECC de Cáceres pone en marcha la iniciativa 'Sembrando esperanza' para enfermos oncológicos

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Cáceres ha presentado este martes en el Hospital San Pedro de Alcántara de la capital cacereña el proyecto 'Sembrando esperanza', una iniciativa solidaria que desarrolla en colaboración con el Servicio Extremeño de Salud (SES) con el propósito de acompañar emocionalmente a las personas con cáncer y a sus familias durante estas fechas tan significativas.

La propuesta consiste en la entrega de marcapáginas en papel de semilla plantable, que contienen semillas de petunias, pensados para que pacientes y familiares puedan plantarlas y ver crecer una flor como metáfora de esperanza, fortaleza y el acompañamiento.

Estos marcapáginas se entregarán a los pacientes y familiares a través de los voluntarios de la asociación en los hospitales del Área de Salud de Cáceres, como gesto cercano y humano hacia quienes atraviesan un proceso oncológico.

El objetivo es que aquellos que lo deseen, puedan plantar en una maceta como símbolo de los buenos deseos y el crecimiento que la asociación quiere que los pacientes y sus familiares tengan para el año que está a punto de llegar.

Durante el acto de presentación, el gerente de la AECC en Cáceres, Ignacio Lucero, ha destacado el valor emocional del proyecto. "Sembrando Esperanza es una forma sencilla pero muy potente de decirle a las personas con cáncer y a sus familias que no están solas. Cada semilla representa tiempo, cuidado y futuro, tres elementos esenciales en cualquier proceso de la enfermedad", ha señalado.