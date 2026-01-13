La acusación contra la procesada por matar a su pareja en Zafra apunta a los celos

La acusación particular contra la mujer juzgada desde este lunes por matar a su pareja en Zafra en 2024 apunta a los celos como causa mientras que desde su defensa se asegura que el hecho se produjo en defensa propia y denuncia agresiones físicas previas hacia su persona.

La Audiencia de Badajoz juzga desde este lunes hasta el miércoles estos hechos por los cuales la acusación particular y Fiscalía piden 25 años de prisión y la defensa la absolución.

El juicio ha comenzado con la constitución del jurado, un total de nueve personas, y con la deliberación de las partes, en las que la acusación particular ha apuntado a los celos de la mujer y considera además que ésta modificó el escenario del crimen, intentó ocultar el arma y se "aprovechó" de las leyes de violencia de género para interponer una denuncia previa meses antes.

En declaraciones a los medios antes del juicio, el abogado de la acusación particular, Alejandro Ortiz, ha expresado que tanto en su caso como en el de la Fiscalía pacense se solicita una pena por asesinato pues "hay pruebas suficientes".

La defensa ha pedido, por su parte, la absolución de la acusada, pues aunque reconoce el homicidio se producen las "eximentes completas" de legítima defensa, miedo insuperable (a su pareja) y estado de necesidad, además de otros atenuantes como la confesión.

El abogado de la defensa, Juan José Collado, ha manifestado a los medios que los hechos se produjeron por tanto en un contexto de "muchos precedentes de agresión física” por parte del varón como demuestran distintas resoluciones judiciales.

La última de estas agresiones se produjo el día de los hechos, el 9 de julio de 2024, según expresa la defensa, ante la que la mujer actuó "en legítima defensa".

Sin embargo, la Fiscalía considera en su escrito que la mujer asestó la primera de las dos puñaladas efectuadas (la de mayor gravedad) cuando el hombre estaba acostado y, por tanto, de forma "sorpresiva".

Añade que tras las puñaladas el varón se dirigió "tambaleándose" hacia la calle, donde falleció.

La mujer fue detenida el día de los hechos, y permanece en prisión desde el 11 de julio de 2024.

La procesada declarará el último día, según ha decidido la sala, por lo que previamente llegarán entre otros los testimonios de familiares de la víctima, como el de su madre, quien ha avalado la argumentación de la acusación de que la mujer era celosa.