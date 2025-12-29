Activistas y ciudadanos alzan la voz en Mérida por los miles de niños palestinos que han sido "injustamente asesinados"

Al grito de "Israel asesina a la infancia palestina" y "no es una guerra, es un genocidio", activistas y ciudadanos defensores de los derechos del pueblo palestino se han concentrado este domingo en Mérida para denunciar el "asesinato progresivo de la infancia en Gaza" a manos de, subrayan, el "genocida" Estado de Israel.

"Tenemos que ser muy conscientes de que las noticias del alto al fuego son falsas. Israel sigue matando y acosando a la población palestina en Cisjordania y la Franja de Gaza", ha asegurado en declaraciones a los medios Montse Girón, activista de la Plataforma Mérida con Palestina.

Convencida de que el alto al fuego que entró en vigor el pasado 10 de octubre "no ha servido de mucho más que para tranquilizar algunas conciencias internacionales e incluso acallar ciertas noticias y cobertura internacional de un genocidio que sigue en marcha", Girón ha tildado de "insoportable" que hayan perdido la vida o sufrido mutilaciones a causa de la ofensiva del Ejército israelí más de 64.000 niños palestinos, según cifras del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

La selección del día 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, según ha explicado la activista tiene que ver con el objetivo de esta convocatoria de recordar a los niños que, ha insistido, no solo han sido asesinados por las bombas sino que también han muerto por cuenta de la falta de alimentos y medicinas, o de las propias inundaciones.

"No hay mejor manera de borrar el futuro que masacrar a los niños y niñas", ha lamentado Girón para, seguidamente, aseverar que eso es lo que está haciendo Israel "deliberada y voluntariamente sin freno".

Según se ha advertido en el manifiesto al que se ha dado lectura en la protesta de este domingo, dicho "asesinato progresivo de la infancia en Gaza" no es una "consecuencia" sino un "objetivo prioritario" en aras de "llevar a cabo la limpieza étnica del pueblo palestino".