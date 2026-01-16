Acehúche ya prepara sus Carantoñas, este año las 9 trabajadoras del Centro Residencial serán las Mayordomas de la Fiesta

“Hemos decidido ser mayordomas representando al Centro Residencial de Acehúche, nos parecía un buen gesto ya que los usuarios no pueden vivir la fiesta de la misma manera que las demás personas y si hoy tenemos fiesta es gracias a ellos que nos la han ido transmitiendo de generación en generación, así que qué menos que rendirles este pequeño homenaje, llevándoles la fiesta allí para que la puedan vivir y disfrutar de la manera que se merecen”. Este ha sido el mensaje que ha leído la mayordoma Mamen Gómez, en representación de las nueve mujeres que trabajan en el Centro Residencial de Acehúche. Nueve Mayordomas que harán la loa al Santo desde la residencia, haciendo, de esta manera, que las y los usuarios de la residencia se sientan protagonistas de manera especial.

Con esta Mayordomía tan especial, la localidad de Achúche está ya preparada para la celebración, del 19 al 21 de enero, de su fiesta grande: Las Carantoñas, en honor a San Sebastián.

Mamen Gómez ha participado así en la presentación, este jueves, de una nueva edición de la fiesta, junto a la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, y el alcalde de la localidad, Benito Arias, además de carantoñas, el presidente de la cofradía, Gonzalo Lorenzo, y el cronista Salvador Calvo.

Este año, además, los acehucheños “dan un paso más” y trabajan ya para conseguir la declaración de su fiesta como Fiesta de Interés Turístico Internacional, “y en ese camino, con ese objetivo, la Diputación de Cáceres estará trabajando con todos y todas para que, en breve, podamos decir que Las Carantoñas son la tercera Fiesta de Interés Turístico Internacional”, ha asegurado Esther Gutiérrez.

De este modo, un año más, cuando ya el invierno va llegando a su fin, las calles de Acehúche comenzarán a oler a pólvora, a romero, a pieles; se escuchará el sonido del tamborilero, los disparos y el repique de campanas; comenzarán las danzas de las bestias en torno a la figura del Santo...

Será el lunes 19 cuando se comience la recogida del romero, para que el martes 20 todo esté listo antes de la aparición de las 70 carantoñas. “Ver 35 parejas de carantoñas, a cuatro o cinco metros una de otra, impacta -ha reconocido el alcalde-. Si ya solo ver una impacta, el momento de ver 70 es mucho más, además hay momentos muy emotivos en esta fiesta, que se nos encoje el corazón, como con la salida del Santo por la puerta de la iglesia, su alzada en hombros, los vivas y los disparos de las escopetas, o cuando se le dice la loa a San Sebastián”.

Además, ha recordado que, como ya se hiciera anteriormente para atraer a los más pequeños y mantener la tradición, será el domingo 18 cuando se celebren Las Carantoñinas, y se puedan ver a niños y niñas con trajes de plástico y cartón de colores, “una forma de trabajar en la continuidad y el relevo generacional”.