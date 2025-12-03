Abascal sitúa en Villanueva de la Serena el km 0 de la corrupción del PSOE

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya afirmado que "no conocía en lo personal" a José Luis Ábalos cuando, en realidad, a su juicio "le conocía hasta cómo roncaba", y ha vuelto a reclamar por ello, y entre otros motivos, el adelanto electoral en España para "devolver la voz" a los ciudadanos frente a la "mafia" del PSOE.

"Resulta que el presidente del gobierno acaba de decir esta mañana en la televisión que no le conocía en lo personal (a Ábalos). Bueno, yo creo que le conocía hasta cómo roncaba", ha espetado Abascal en un acto público este martes en Villanueva de la Serena (Badajoz), lugar que ha calificado como "el kilómetro cero de la corrupción de Pedro Sánchez".

Esto porque, además de ser el lugar de nacimiento del candidato socialista a la Junta, Miguel Ángel Gallardo, "el conseguidor de la mafia en Extremadura", fue el "epicentro" de la "ruta kilométrica" del Peugeot 407 que concluía, ha recordado, en unas primarias que "fueron pagadas, por parte del que llevaba el volante con el dinero de la prostitución".

"Digo yo que el que llevaba el volante sería el mismo que echaba la gasolina y sabría cómo la pagaba y quizás sabía de dónde venía el dinero pues bueno, lo acaba de decir venía del dinero de la prostitución de las saunas de prostitución del suegro del presidente del Gobierno de España", ha incidido Abascal, quien ha ironizado con que los viajeros del Peugeot 407 "no hablaban de todo".

"Resulta que el yerno del de las saunas iba al lado, bueno no sabemos si iba al lado o iba adelante, no sabemos quién hablaba con quién, imaginamos que todos con todos, pero el yerno del de las saunas iba junto con dos que tenían esas aficiones y hablaban de poesía y de filosofía", ha añadido el líder de Vox en alusión a si Sánchez conocía o no "en lo personal" a José Luis Ábalos y a Koldo García.

En este sentido, ha considerado Abascal que en los viajes en el Peugeot 407 "hablarían de cosas y más o menos cada uno (de los viajeros) sabía cómo era el otro"; y ha lamentado que ahora Sánchez plantee un "si te he visto no me acuerdo" y no se atreva a convocar elecciones en España, máxime cuando "los otros (Ábalos y Koldo García) están tirando de la manta y están contando todo".

"Lo de Pedro Sánchez, lo de la señora, lo del Delcyate, lo del rescate de la aerolínea lo de Venezuela, lo de Zapatero... lo están contando todo, y ahí está el presidente del Gobierno que no se inmuta, que no pestañea y que no hace lo que haría cualquier presidente, cualquier ministro en cualquier país normal de nuestro entorno", ha insistido el líder de Vox en alusión a un adelanto electoral en España.

Así, tras remarcar que "en cualquier país normal" el jefe del Ejecutivo nacional "presentaría la dimisión y devolvería la voz a los españoles la voz robada con mentiras, con traiciones y con corrupciones", ha criticado que "este sujeto (Pedro Sánchez) no tiene escrúpulos y ahora dice que no le conocía en lo personal a Ábalos".

Sobre este respecto, Abascal ha añadido que a su juicio Pedro Sánchez "es capaz de decir que no conoce a su madre" porque "no tiene límites" y "ha hecho en España todo lo que nadie se ha atrevido a hacer".

"Cualquier día dice que no le conocía en lo personal a su hermano y lo tenía escondido no sé si en el cuarto de escobas del Palacio de la Moncloa, o que no conocía en lo personal a su señora no sé, depende de las noticias que veamos este es capaz de decir que no conoce a su madre... Este señor no tiene límites este señor ha hecho en España todo lo que nadie se ha atrevido a hacer y ninguna cosa de ellas era buena, eran todas malas", ha subrayado sobre Pedro Sánchez.

Durante su intervención en el acto público, Abascal además ha criticado la "mafia" del PSOE que pacta con los "enemigos de España", en alusión a separatistas y comunistas, y ha reprochado que Pedro Sánchez incluso "se reunió con el líder del partido político heredero del terrorismo en España" (Arnaldo Otegi) para "negociar el futuro de España".

"Resulta que el que conducía el Peugeot también condujo, según dice, hasta el caserío, en el que el presidente del Gobierno actual, antes de serlo y antes de presentar una moción de censura, se reunió con un terrorista, con un secuestrador con un tío que había sido miembro de la organización terrorista ETA, con el líder del partido político heredero del terrorismo en España ¿Quién negocia el futuro de España con una organización terrorista? ¿Quién negocia con la mafia?", se ha preguntado.

Sobre este respecto, ha recordado igualmente que la "mafia" de Pedro Sánchez incluso "mentía sobre los pactos" con Podemos o con los separatistas catalanes para finalmente acceder a los acuerdos, ha indicado.

En este sentido, y tras ahondar en que con la "mafia" se han "llevado dinero, mucho o poco", ha defendido que a su juicio "lo verdaderamente importante y la mayor corrupción es pactar con todos los enemigos de España, uno detrás de otro, con los separatistas, con los terroristas y con los comunistas que odian a su propia patria y que odian la libertad de sus compatriotas, y que odian la propiedad privada de sus compatriotas".