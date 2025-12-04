Abascal clama en Badajoz contra la "herencia del bipartidismo" y las "mentiras, traiciones y corrupciones" de PP y PSOE

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha advertido este miércoles de que "cada día que pasa" con Pedro Sánchez en el poder "está más lejos la posibilidad" de que las próximas elecciones sean "limpias y democráticas", a la par que ha insistido en tachar de una "irresponsabilidad" no presentar una moción de censura.

También ha abogado por que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, "se junten para algo" y sumar los diputados 'populares' con los castellanomanchegos en el Congreso y los de Vox para contar con 179 votos a favor de una moción de censura, "echar" a Sánchez e "inmediatamente convocar elecciones en España".

De esta forma se ha pronunciado Santiago Abascal este miércoles en un acto público en Badajoz, en el que ha afeado la "herencia del bipartidismo" y las "mentiras, traiciones" o "corrupciones" ante una situación "insoportable" en relación a la cual se ha referido a que tiene la oportunidad de hablar con "muchos colegas internacionales", recientemente con la primera ministra de Italia, Georgia Meloni, y trasladarles "el estado de corrupción que hay en España en el gobierno socialista" o distintos casos concretos, entre otros los que rodean a Santos Cerdán, Koldo García o José Luis Ábalos, y "no se lo pueden creer".

"Es que cualquier gobernante en cualquier país decente habría presentado la dimisión en cualquier sitio", ha sostenido, para preguntarse "cómo se puede aguantar esto" y afear que "lo han tomado todo", como el "escándalo" que ha habido después de que TVE entrevistara al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace un tiempo, tras lo que hubo quejas por no hacer lo propio con el resto de los líderes políticos.

Para "intentar paliar aquello" hace unas semanas les llamaron desde TVE para hacerles unas entrevistas durante estas semanas, ha continuado, junto con que se han suspendido por que los servicios jurídicos les dicen que estaba muy cerca de la campaña electoral en Extremadura, aunque este martes entrevistaron "otra vez al capo".

"No queremos taza, taza y media, se atreven a todo, son unos delincuentes que no tienen ningún límite, son capaces hasta de alterar los resultados electorales. Cada día que pasa con Sánchez en el poder está más lejos la posibilidad de que las próximas elecciones sean unas elecciones limpias y democráticas", ha advertido Abascal, que ha insistido en que es una "realidad" ante la que se tiene que estar "muy preocupado" y en señalar que, ante quienes dicen "cómo exageran", no tiene que volver a contar "lo de quienes viajaban en el Peugeot y cómo llenaban la gasolina".

Y es que, como ha remarcado, para Vox "sí es suficiente como para saber que lo que hay enfrente no es un gobierno democrático" ni un partido de izquierda o de extrema izquierda que les guste más o menos, sino que "es algo mucho más grave, ya no es una cuestión ideológica, es que lo que hay enfrente es una maldita mafia de gente corrompida que no tiene un maldito escrúpulo, que es capaz de vender a su madre y a la que los españoles les importan una mierda".

Frente a ello, tienen a "otros", el PP, que les están "estafando hace mucho tiempo también" porque "la herencia que padecemos la han firmado los dos" y "hacen como que discuten", pero firman en Bruselas juntos, PSOE y PP, "las políticas del fanatismo verde que destruyen el campo, que machacan a los agricultores, a los ganaderos", o las que "destruyen a los autónomos" o "impiden la creación de empleo".

También "las políticas migratorias que destruyen la seguridad, que colapsan los servicios públicos, la atención sanitaria, que llenan todos los hospitales de listas de espera" o "las políticas de género que destruyen la inocencia de los chavales en los colegios contándoles porquerías". "De qué coño discuten luego aquí, por qué nos engañan", se pregunta, para replicar que "discuten sólo de corrupción" cuando "tienen la misma", y ante lo ha destacado la manifestación convocada por el PP el pasado domingo "contra el partido de la corrupción".

Un partido, el PSOE, que llegó al poder con una moción de censura para combatir la corrupción del Partido Popular, tras lo que ha citado la desarticulación de la cúpula de este último partido en Almería "envuelta en casos de corrupción ligados a la misma trama de Koldo" y distintos casos que afectan tanto a 'populares' como socialistas, a tenor de los cuales ha sostenido que les han "pillado a los dos con las manos en la masa", y que "la estafa continúa" porque "no se queda sólo" en que compartan políticas y corrupciones, porque también lo hacen "con la misma voracidad fiscal".

En otro momento de su intervención, Santiago Abascal ha planteado que no presentar una moción de censura es "una irresponsabilidad" y que, ante los casos de corrupción, desde el PP salen a la calle un domingo. "Siempre bromeo, el domingo a la calle contra Sánchez y el lunes pues a pactar alguna otra cosa con Sánchez y, por supuesto, a mantener el pacto que tienen con los socialistas en Bruselas", aunque ha sido este miércoles cuando Alberto Núñez Feijóo tiene un acto con el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Este último "también representa una estafa muy grande" porque "hace como que no está de acuerdo con el gobierno de Sánchez", a continuación de lo cual ha recordado que Feijóo tiene unos 130 diputados, Vox 33 y Page ocho diputados castellanomanchegos en el Congreso, "es decir 179, si el señor Feijóo y el señor Page quieren y de verdad no están estafando a la gente, se presenta una moción de censura con 179 votos a favor, mañana se echa a Pedro Sánchez, e inmediatamente se convocan elecciones en España".

"Por lo tanto, si se juntan, que se junten para algo, no para hacer como que hacen, si se juntan que dejen de estafar, que hagan lo que está en su mano", ha remarcado.

Junto a las críticas a PP y PSOE, Santiago Abascal ha destacado su presencia estos días en Extremadura y que los "peperos" no quieren que visite la región y dicen que viene "demasiado" y que él mismo no es el candidato o qué hace aquí". "Es verdad, no soy el candidato, pero es que me estoy enamorando de Extremadura", ha dicho, junto con que es la primera vez en un tiempo que convocan unas elecciones sólo en una región y que "no hay mal que por bien no venga".

Así y sobre la presidenta extremeña y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha espetado que "ha tenido el capricho, porque no quiere el cambio, de convocar elecciones por su cara bonita" y "por suerte", en este caso para los de Vox que pueden estar "mucho aquí" y también para los asistentes a sus actos porque van a hacer una campaña "muy potente y muy decidida", o pueden estar todos los días en la comunidad, donde ha tenido la oportunidad de recibir "mucho cariño", como también ha avanzado que piensa visitar con los compañeros "hasta el ultimo rincón".

Sobre Extremadura, ha considerado que, igual que otras regiones, "tiene un mal endémico que se llama bipartidismo", que "ha abandonado a las tierras más leales al proyecto común de España" y "en beneficio del separatismo", como se está viendo estos días con Sánchez, "ese tipo sin escrúpulos, otra vez de rodillas ante el separatismo catalán". La "herencia" del bipartidismo es el "abandono" de las tierras leales a España, la burocratización del campo, o la asfixia fiscal a los autónomos o "normas" y "más normas", ha criticado Abascal.