VIVIENDA

El 8% de las viviendas a la venta en Badajoz y el 9% de Cáceres están menos de una semana anunciadas

Así se trasluce de los datos aportados por el portal inmobiliario idealista.

Redacción

Extremadura |

La revolución de la vivienda
El 8 por ciento de las viviendas que se vendieron el segundo trimestre de 2025 a través de idealista en Badajoz y el 9 por ciento en Cáceres no llevaba ni una semana en el mercado, según un estudio publicado por el portal inmobiliario este miércoles.

De acuerdo con el informe, en Badajoz, otro 24 por ciento de las viviendas tardó en venderse entre una semana y un mes; otro 33 por ciento entre uno y tres meses; el 24 por ciento llevaba entre tres meses y un año, y el 11 por ciento más de un año.

Por su parte, en cuanto a la provincia cacereña, un 20 por ciento de las viviendas tardó en venderse entre una semana y un mes; otro 23 por ciento entre uno y tres meses; el 29 por ciento llevaba entre tres meses y un año, y el 19 por ciento más de un año.

En el conjunto del país, el 13 por ciento de las viviendas que se han vendido a través de idealista durante el segundo trimestre de 2025 no llevaba ni una semana en el mercado.

