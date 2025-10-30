El 78% de las familias monoparentales de Extremadura están encabezadas por una mujer

El 78 por ciento de las familias monoparentales de Extremadura están encabezadas por una mujer, según se desprende de la décimo tercera edición del informe Monoparentalidad y Empleo, elaborado por la Fundación Adecco y publicado este miércoles.

En concreto, en la comunidad hay unas 43.700 familias monoparentales, de las cuales el 78 por ciento, es decir, 34.000, están encabezadas por una mujer, y un 22 por ciento, 9.700, por un hombre.

En el conjunto del país, el estudio apunta que el 95 por ciento de las madres en solitario manifiesta complicaciones para llegar a fin de mes. Los elementos que más tensionan su presupuesto son la vivienda (85 por ciento), la alimentación (59,3 por ciento), el ocio y las actividades familiares (57,5 por ciento), la educación de sus hijos (55 por ciento), la ropa (54 por ciento) y los suministros (53 por ciento).