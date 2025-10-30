FAMILIAS

El 78% de las familias monoparentales de Extremadura están encabezadas por una mujer

En Extremadura hay unas 43.700 familias monoparentales.

Redacción

Extremadura |

Familias monoparentales emojis
Familias monoparentales emojis | Google Android Nougat

El 78 por ciento de las familias monoparentales de Extremadura están encabezadas por una mujer, según se desprende de la décimo tercera edición del informe Monoparentalidad y Empleo, elaborado por la Fundación Adecco y publicado este miércoles.

En concreto, en la comunidad hay unas 43.700 familias monoparentales, de las cuales el 78 por ciento, es decir, 34.000, están encabezadas por una mujer, y un 22 por ciento, 9.700, por un hombre.

En el conjunto del país, el estudio apunta que el 95 por ciento de las madres en solitario manifiesta complicaciones para llegar a fin de mes. Los elementos que más tensionan su presupuesto son la vivienda (85 por ciento), la alimentación (59,3 por ciento), el ocio y las actividades familiares (57,5 por ciento), la educación de sus hijos (55 por ciento), la ropa (54 por ciento) y los suministros (53 por ciento).

