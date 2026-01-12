Un 63,8% de los extremeños han recibido llamadas de spam en los últimos 15 días

El 63,8 por ciento de los extremeños han recibido han recibido llamadas comerciales en los últimos 15 días, según un informe elaborado por la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) que pone de relieve la "indefensión" de los ciudadanos ante el spam telefónico por la ineficacia de la actual legislación.

Bajo el lema "La molestia que no cesa", este documento publicado en el número 148 de la revista Consumidorex, recogido en un análisis de la normativa vigente sobre las llamadas no deseadas con fines de comunicación comercial, con el objetivo de comprender el nivel de frustración de los ciudadanos y explicar por qué, a pesar de la abundante normativa, las llamadas de spam continúan.

El informe, presentado este viernes en Mérida por el presidente de la asociación, Javier Rubio, y la técnica y portavoz, Laly Bermejo, quien ha subrayado, con estos datos sobre la mesa, que el "acoso no es residual ni accidental, sino que es sistémico, estructural y masivo".

Por ello, ha explicado que es necesario "examinar el escenario normativo actual en este ámbito", ya que en España se modificó la Ley General de la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que introdujo una medida que "prometía convertirse en un escudo frente al acoso telefónico".

A esto se suma la reciente aprobación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, una normativa ambiciosa diseñada para "rehumanizar el trato comercial telefónico" y eliminar los "laberintos interminables de menús automáticos, como pulse 1, pulse 2, pulse 4", al tiempo que otorga atención personalizada, limita los tiempos de espera y prohíbe las llamadas de soporte técnico destinadas a presentar reclamaciones sobre un servicio o producto.

Así, la Unión de Consumidores de Extremadura ha denunciado las leyes que no garantizan su cumplimiento y, "mucho menos, la eficacia inmediata" que esperan los consumidores.

Asimismo, otro aspecto relevante es el dispositivo desde que se reciben las llamadas, con casi un 74 por ciento en el móvil y un 54 por ciento en el teléfono fijo, unas cifras que reflejan cómo desde el móvil el spam "invade la vida personal en tiempo real, sin importar si el usuario está trabajando, conduciendo, cuidando o descansando".

"ACOSO" EXTERNALIZADO

Bermejo ha resaltado un dato "preocupante" sobre el origen geográfico de las llamadas, con un 70,2 por ciento que proviene del extranjero, lo que explica el "aparente fracaso" de la normativa y "merece un pequeño análisis detallado".

Ante la pregunta de cómo burlan las empresas la Ley General de Telecomunicaciones en España, Bermejo ha respondido que "externalizan el acoso a través de call centers masivos", que se encuentran ubicados en Sudamérica, el norte de África o Europa del Este con legislaciones laborales "precarias y normativas de protección de datos débiles o inexistentes en términos de homologación con la Unión Europea".

Así surge la trampa tecnológica de la suplantación de identidad de llamadas, que se logra mediante la tecnología de voz sobre Protocolo de Internet, y que ha llevado a que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) tenga la potestad de sancionar y vigilar a las agencias españolas, aunque, como advierte la técnica, "perseguir una llamada enrutada a través de tres países diferentes, originada en un servidor fantasma, es una pesadilla burocrática y técnica casi imposible".

NORMATIVA INEFICAZ

El último dato de consumidores afirma que un 66 por ciento recibe más llamadas que hace seis meses, lo que evidencia la ineficacia de la normativa y cómo la impunidad de las mafias de datos extranjeras ha envalentonado a los operadores, haciendo que la ley española sea "un tigre de papel sin dientes".

Desde la asociación invitan a la ciudadanía a preguntarse qué está pasando y por qué las cifras alcanzan estos niveles. Según ha explicado, antes nos enfrentábamos a operadores humanos marcando números de una lista, mientras que ahora "estamos ante la automatización del acoso y las llamadas robotizadas, capaces de realizar millones de llamadas por hora a un coste marginal cercano a cero".

Además, los ciudadanos enfrentan dificultades para denunciar, a pesar de estar respaldados por la Agencia Española de Protección de Datos, que ofrece canales para reclamar, ya que "tenemos que demostrar el acoso al que estamos sometidos", así el usuario debe "identificar el número, grabar la llamada, reconocer a la empresa real que está detrás, y rellenar los formularios administrativos", ha indicado Bermejo.

Por ello, la Ley de Servicios de Atención a la Clientela y la Ley General de Telecomunicaciones "son pasos necesarios", pero carecen de "dientes afilados que se necesitan para garantizar una protección efectiva de los derechos de los consumidores".

"Seguiremos atrapados en una red donde los usuarios somos el producto, nuestros datos la moneda de cambio, y la ley, lamentablemente, sigue siendo un espectador pasivo que llega tarde y mal a esta escena del crimen", ha concluido Bermejo.