El 47 Congreso de la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular arranca en Cáceres con una apuesta por la ciencia

El 47º Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular (SEBBM) ha arrancado en la tarde de este martes en Cáceres, donde se celebrará hasta este viernes con la celebración de mesas redonda, ponencias, ciencia de vanguardia y numerosas actividades divulgativas.

El auditorio del Complejo Cultural San Francisco de Cáceres ha sido el escenario de la inauguración de este congreso, cuya presidenta, la extremeña Guadalupe Sabio, ha destacado la oportunidad de reunir en la capital cacereña a referentes internacionales en la materia: "Extremadura se lo merecía, la ciencia tiene que llegar a todas las regiones de España, gracias a la SEBBM por haber confiado en nuestra región", ha dicho.

Por su parte, el rector de la Universidad de Extremadura, Pedro M. Fernández, ha destacado que "esta sociedad y este congreso promueven de una manera definitiva la interacción y la capacidad de que tengáis la ocasión de discutir la investigación que estáis desarrollando y de motivaros para que se consolide vuestra carrera investigadora y que la investigación y la ciencia sean vuestra trayectoria profesional".

Pedro M. Fernández Salguero también ha agradecido a los responsable de esta sociedad que hayan contado con investigadores de la UEx tanto para el comité organizador como científico ya que "es muy importante darle visibilidad a la investigación que se realiza desde la Universidad de Extremadura".

Según ha destacado el rector, "los recursos humanos son el primer requisito que debemos cuidar como instituciones públicas", ya que "sin ellos no vamos a tener suficiente masa crítica", por lo que ha elogiado la labor de la Sociedad de Bioquímica y Biología Molecular para "fomentar el interés en la investigación".

Por su parte, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha agradecido la a Guadalupe Sabio que haya hecho "realidad este congreso", así como por su trabajo en la prevención del cáncer: "Eres un referente para nuestros estudiantes y un ejemplo para los jóvenes que en un futuro se volcarán en la ciencia", ha dicho.

Además, Mateos ha invitado a los asistentes a disfrutar de la riqueza patrimonial y gastronómica de la ciudad, según informa la UEx en nota de prensa.