El 36,44% de las nuevas ofertas de empleo en Extremadura piden la FP

El 36,44 por ciento de las empresas en Extremadura han pedido un nivel formativo equivalente a la Formación Profesional (FP) en las ofertas de empleo publicadas en el último año, de forma que la demanda de estos perfiles ha aumentado en un 13,56 por ciento en la región respecto a 2023.

De este modo, la FP ahora es demandada en una de cada tres vacantes regionales, y en detrimento de la formación universitaria que deja de ser la más demandada en la comunidad (22,84 por ciento).

Asimismo, dentro de la FP, el Grado Superior es el que ha tenido mejor evolución en Extremadura. Éste es un requisito presente en el 23,66 por ciento de las ofertas, 10,82 puntos porcentuales más que hace un año, según datos recogidos por el portal de trabajo Infoempleo y Adecco en el informe 'Infoempleo Adecco 2024: Oferta y demanda de empleo en España'.

A su vez, el Grado Medio de FP ha crecido en menor medida, 2,73 puntos porcentuales, y queda presente en el 12,78 por ciento de las vacantes extremeñas.

También, Extremadura concentra sólo el 0,46 por ciento de todas las vacantes del país para titulados de FP y se posiciona en el último lugar de la distribución autonómica de ofertas para estos titulados (-0,09 puntos porcentuales).