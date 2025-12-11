35 niñas y adolescentes extremeños están bajo paraguas policial por violencia machista

Un total de 35 niñas y adolescentes menores de 18 años están bajo protección policial en Extremadura por ser víctimas de la violencia de género y estar en riesgo de sufrir una nueva agresión de una pareja o expareja, un 2,9 % más que hace un año.

Según la última estadística del sistema policial VioGén, relativa al 30 de noviembre de 2025 y hecha pública este miércoles por el Ministerio del Interior, son 35 los casos activos de menores con protección en Extremadura: uno en riesgo extremo -el único en el conjunto de España-, seis en riesgo medio y 28, bajo.

En el radar de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Policía Foral de Navarra y las policías locales había a finales de noviembre un total de 2.961 casos activos con protección policial de víctimas de violencia de género en Extremadura.

La maternidad, como la edad, es un factor de riesgo en el maltrato machista. Más de la mitad de los casos de violencia de género con protección policial en Extremadura corresponden a víctimas con hijos menores de edad a su cargo, 1.606.

El 30 de noviembre, VioGén registraba cuatro casos de mujeres expuestas a un riesgo medio de volver a ser agredidas por su maltratador y 134 a riesgo bajo.

En el sistema policial VioGén hay registradas un total de 16.563 víctimas de violencia de género en esta comunidad. Asociados a estas víctimas, 18.184, 2.961 activos y 15.158 inactivos, lo que quiere decir que actualmente no tienen seguimiento policial.