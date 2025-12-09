Unas 200 familias podrán beneficiarse de una comunidad solar en Almaraz de Iberdrola

Unas 200 familias podrán beneficiarse de una comunidad solar en Almaraz (Cáceres), desarrollada por Iberdrola, que generará una energía anual de 148 megavatios y permitirá una reducción en la factura de la luz de las familias y acceder al autoconsumo renovable sin realizar ningún tipo de inversión.

La instalación, que genera energía 100 por ciento sostenible, se ubica en la cubierta de un negocio de recogida y reciclaje de escombros de obras y contará con 220 paneles, que tienen una potencia total de 101,2 kilovatios, que se destinarán para el autoconsumo de las primeras 200 familias que se suscriban.

Para suscribirse sólo es necesario encontrarse en un radio inferior a dos kilómetros de distancia de la comunidad solar y ser cliente de Iberdrola, según señala en una nota la compañía.

La comunidad solar desarrollada por Iberdrola en Almaraz permitirá evitar la emisión de 30 toneladas de CO2 a la atmósfera, equivalente a plantar cerca de 1.500 árboles.

Las comunidades solares de Iberdrola están basadas en el autoconsumo colectivo y consta de dos actores principales: por un lado, el propietario de la cubierta que ofrece el espacio que tiene sin utilizar para colocar paneles solares y generar energía 100% renovable que le ayude a ahorrar en su factura de la luz (en este caso un negocio de reciclaje de Almaraz).

Por otro lado, están los vecinos, que deben encontrarse en un radio de hasta 2 kilómetros de esa cubierta y que aprovechan el excedente de la generación de los paneles de las empresas por lo que pueden autoconsumir energía limpia y de cercanía sin ningún tipo de inversión, instalación y tampoco permanencia a través de un modelo de suscripción, similar al de cualquier plataforma digital.

Iberdrola señala que en Extremadura 20.000 familias ya pueden acceder a la modalidad de autoconsumo gracias a las comunidades solares instaladas por la compañía en distintos puntos de la región y que ha alcanzado las 125, siendo la región que lidera el número de familias que tiene acceso a estas comunidades solares de Iberdrola en España.

Además de en Almaraz, en la provincia de Cáceres hay instaladas comunidades solares en la propia capital cacereña, en Plasencia, Navalmoral, Miajadas y Coria, entre otros.

En Badajoz, además de en la capital provincial, están presentes en Almendralejo, Don Benito, Villanueva de la Serena, Villafranca de los Barros o la capital autonómica, entre otros.