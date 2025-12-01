Los 20 mejores expedientes de ESO y FP son reconocidos con los Premios Espiga Educación de Caja Rural de Extremadura

Caja Rural de Extremadura ha entregado este sábado la décima edición de sus Becas Espiga Educación para los veinte alumnos con mejores expedientes académicos de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Formación Profesional Básica y Formación Profesional de Grado Medio de la región del curso 2024-2025.

Estos premios tienen como objetivo reconocer el esfuerzo y la dedicación de los jóvenes extremeños y potenciar la motivación por el conocimiento como "herramienta clave" para el desarrollo de Extremadura.

Las 20 becas concedidas tienen un importe de 800 euros y están divididas en tres categorías. Así, diez de ellas son para los mejores expedientes de ESO, ocho para FP de Grado Medio y dos para FP Básica.

En el acto, celebrado en la finca El Toril de Caja Rural de Extremadura, han participado la consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, Mercedes Vaquera, además del presidente de la entidad, Urbano Caballo, y la directora general, Rocío Morales.

PREMIOS ESPIGA

En la categoría de ESO, los estudiantes reconocidos han sido Elena Sanz, del IES Donoso Cortés de Don Benito; Alejandra Trasmonte y Ángeles Sánchez, del Colegio Nuestra Señora del Carmen de Villafranca de los Barros; Ana Andaluz, del IES Ramón Carande de Jerez de los Caballeros; Mario García de Paredes, del IES Luis Chamizo de Don Benito; Yago Araujo y Celia Carrasco, del Colegio San Francisco Javier de Fuente de Cantos; María Elena Galán, del IES Albarregas de Mérida; Marta Calderón, del IES San José de Villanueva de la Serena, y José María Fernández-Cortés, del IES Carolina Coronado de Almendralejo.

Asimismo, en la modalidad de Formación Profesional Grado Básico han sido galardonados Emilio Rivero, del IES Bárbara de Braganza de Badajoz, y Lucía Moreno, del IESO Val de Xálima de San Martín de Trevejo.

Mientras, en categoría de Formación Profesional Grado Medio se ha reconocido a Alonso Murillo, del IES Muñoz Torrero de Badajoz; María Mercedes Casco, del IES Sáez de Buruaga de Mérida; Laura Santos, del IES Zurbarán de Navalmoral de la Mata; Alba Alias, del Colegio FP CDS. FP y Deportiva de Badajoz; y Silvia Mora, María Guadalupe Ardila, Marta Nevado y David Requero, del Colegio FP Global Formación Profesional.