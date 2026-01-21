ASAMBLEA

El 20 de Abril es la fecha tope para que o María Guardiola sea investida presidenta o haya nueva convocatoria electoral

En un mes como máximo a contar desde este martes 20, debería producirse el primer debate de investidura que pondrá en marcha el reloj de 2 meses para dilucidar el nuevo gobierno regional.

Redacción

Extremadura |

El 20 de Abril es la fecha tope para que o María Guardiola sea investida presidenta o haya nueva convocatoria electoral
El 20 de Abril es la fecha tope para que o María Guardiola sea investida presidenta o haya nueva convocatoria electoral | PP Extremadura

El nuevo presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro tras su elección de ayer martes 20 de enero, cuenta con un plazo máximo de 15 días tras recibir a los Grupos Parlamentarios, para proponer una candidatura, que será la de María Guardiola, y esta contará con otros 15 días para presentar su programa de gobierno y someterse a una votación de investidura.

Una vez que se produzca esa primera votación, comenzará a correr el reloj, que contará con 2 meses como máximo para que haya investidura, o de lo contrario se disolvería el parlamento y se convocarían nuevas elecciones. Estos plazos, estirados al máximo nos darían una fecha tope del 20 de Abril para que todo esté dilucidado, yéndonos así más allá de las próximas citas con las urnas en Aragón, el 8 de Febrero y en Castilla y León, el 15 de marzo.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer