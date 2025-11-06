El 112 coordina la respuesta al episodio de lluvias registrado este miércoles en Extremadura sin incidencias graves

El Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha gestionado un total de 74 incidencias entre las 10:15 y las 18:54 horas de este miércoles, la mayoría relacionadas con caídas de ramas, acumulaciones de agua en la calzada, desplazamiento de mobiliario urbano y pequeñas inundaciones en viviendas, garajes o locales comerciales.

Entre los incidentes, reseñar un pequeño tornado en la localidad de La Zarza (Badajoz), que ha ocasionado caídas de varios árboles a las vías públicas y el derribo del vallado de un centro educativo.

No se han registrado daños personales de gravedad.

ACTUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA

Las incidencias más destacadas se han producido en las ciudades de Badajoz, Cáceres, Almendralejo y Hervás, donde los equipos municipales, los bomberos y los servicios de mantenimiento actuaron con rapidez para retirar árboles caídos y asegurar las zonas afectadas.

En Hervás, un árbol ha caído sobre una persona, que ha sido atendida por los servicios sanitarios y trasladada al Hospital Virgen del Puerto.

La normalidad se ha ido recuperando a lo largo de la tarde en el conjunto de la región.

AVISOS Y COORDINACIÓN PREVENTIVA

El Centro 112 Extremadura activó los avisos y recomendaciones a todos los ayuntamientos y recursos de emergencia de las zonas afectadas, además de difundir la información a través de la web y redes sociales oficiales del 112 y de la Junta de Extremadura.