El 112 amplía alerta naranja por altas temperaturas hasta este jueves en Extremadura

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha ampliado hasta las 21:00 de este jueves, día 7, la alerta naranja por altas temperaturas en las Vegas del Guadiana y La Siberia extremeña, en la provincia de Badajoz, así como en las comarcas de Tajo y Alagón y zona norte en la provincia de Cáceres.

Según recoge en nota de prensa, se prevé que las Vegas del Guadiana, La Siberia extremeña y las comarcas de Tajo y Alagón alcancen los 40 grados, mientras que en la zona norte de Cáceres la previsión es llegar a los 39 grados.

Ante esta situación, el 112 Extremadura recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a los servicios de Policía Local.