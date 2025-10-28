LLUVIAS

El 112 activa este martes la alerta amarilla por lluvias en varias comarcas de Cáceres y el sur de Badajoz

Se activará en la comarca sur de Badajoz, en la Meseta y Norte cacereño y en la comarca Tajo y Alagón.

Redacción

Extremadura |

El Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura ha activado la alerta amarilla por lluvias en varias comarcas de Cáceres y la zona sur de la provincia de Badajoz entre las 20,00 horas de este martes, día 28, y las 00,00 horas del miércoles, día 29.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología, en la comarca sur de Badajoz, en la Meseta cacereña y la comarca Tajo y Alagón se pueden producir precipitaciones de 15mm en una hora y acumulaciones de 40 mm en 12 horas, mientras que en el norte de Cáceres, las precipitaciones acumuladas en 12 horas pueden alcanzar 60 mm.

El 112 recomienda a las alcaldías que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de su localidad, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de su ayuntamiento, para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

Por su parte, a la ciudadanía en general se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, no atravesar carreteras inundadas, no estacionar en cauces secos ni en las orillas de los ríos.

Asimismo se aconseja, en casa, mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua y, en caso de necesidad, ponerse en contacto con el 112, ha informado la Junta en nota de prensa.

