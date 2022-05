El 1 de Mayo saca las reivindicaciones de los sindicatos extremeños a las calles

Subida de los salarios, la contención de los precios, seguir avanzando en materia de igualdad y alcanzar una mayor industrialización en Extremadura a través de un pacto son las principales reivindicaciones y proclamas que se escuchaban hoy en Mérida, en donde los sindicatos CCOO y UGT convocaban la tradicional manifestación con motivo del 1 de Mayo, día internacional del Trabajo, que congregaba en torno al medio millar de participantes.

Las líderes sindicales de CCOO y UGT en la región, Encarna Chacón y Patrocinio Sánchez, señalaban hacia esas especiales reivindicaciones que tienen que ver con la revisión salarial de los convenios, en las políticas de contención de precios, que siguen aumentando, que se repercuten en los costes y el precio final de los productos, pero no así en el sueldo de los trabajadores. También se apostaba por acometer un proceso de industrialización en la región, a través del diálogo y el consenso social, al tiempo que no olvidaban la sempiterna reivindicación de la igualdad, no sólo salarial y laboral, sino en contra de esa lacra llamada violencia machista.

En la manifestación que transcurría, desde el Puente Lusitania y hasta la Plaza de España de Mérida, presentes estaban los diversos sectores y federaciones sindicales, especial protagonismo para los trabajadores de Correos y para los trabajadores de la Mina extremeña de La Jarilla, que se encuentran ya inmersos en un ERTE. También los portavoces de formaciones políticas como el PSOE, con Soraya Vega y de Unidas por Extremadura con Joaquín Macías, que aplaudían logros conseguidos durante el último año, como la Reforma Laboral, el fin de la Reforma de las pensiones y el incremento del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1000 €.