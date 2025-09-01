Noticias Mediodía Extremadura 13,50 horas

01/09/2025

Noticias Mediodía Extremadura

"Nuestra Luz, Nuestro Rumbo" lema del Día de Extremadura 2025

ondacero.es

Extremadura |

“Nuestra Luz, Nuestro Rumbo”, es el lema escogido este año para las celebraciones del día de Extremadura que tendrán su culmen en el tradicional acto de entregas de las medallas de Extremadura el próximo domingo 7 de septiembre, en el Teatro Romano de Mérida.

